Prefeito diz que vai ‘ficar em cima’ até que obra do mercado seja entregue

MERCADO DO PORTO

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro realizou na manhã desta quarta-feira (19) uma visita ao Mercado do Porto. Na oportunidade, ele entregou ao presidente da Organização dos Feirantes uma cópia do projeto arquitetônico que será implantado no local.

De acordo com prefeito, a vistoria é para acompanhar todos os prazos até a licitação para dar início às obras.

“Vou ficar em cima até que esta obra seja entregue no dia do aniversário de 300 anos de Cuiabá. Entreguei o projeto arquitetônico nas mãos do presidente do Mercado e espero que não aconteça nenhum inconveniente daqui pra frente”, disse Emanuel.

Orçada em aproximadamente R$ 14 milhões, parte da obra será feita com recursos oriundos de emendas parlamentares, equivalentes a R$ 10 milhões.

“Definimos esta grande obra porque Cuiabá merece ter um mercado municipal de que seja referência nacional”, afirmou o prefeito.

Redefinindo os padrões da região portuária de Cuiabá, o novo mercado vai contar também com uma alameda, com ligação a Orla do Porto ao mercado.

O objetivo é transformar o local em um grande complexo turístico e comercial.

Para o secretário municipal de Planejamento, Zito Adrien, a obra tem como intuito de levar também os turistas até o local.

“Queremos que os feirantes trabalhem normalmente, não queremos trazer nenhum prejuízo para eles”, destacou Zito.

Segundo o presidente da organização do Mercado do Porto José Ismar, a reforma foi aceita da melhor forma pelos feirantes já que esperavam estas melhorias há anos.

“Mesmo existindo uma preocupação para onde os feirantes serão remanejados, confiamos no prefeito que garantiu que teremos os menores prejuízos até que a obra seja entregue”, ponderou.

Mesmo com a reforma, os feirantes não deverão ser deslocados da área.