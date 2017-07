Secretário determina que ex-secretário da Sefaz cumpra expediente na Escola de Governo

ALVO DA SODOMA

O secretário de Fazenda do Estado, Gustavo Oliveira, baixou a portaria Nº 326/2017/CGE-COR/SEFAZ e determinou que o ex-secretário da Sefaz e servidor de carreira, Marcel de Cursi, continue afastado das atividades da Secretaria.

Oliveira determinou que Marcel cumpra seu expediente na Escola de Governo, conforme determina o artigo 71, da Lei Complementar nº 207/2004.

O afastamento visa impedir eventual influência do servidor nas investigações administrativas por supostas irregularidades funcionais praticadas na concessão de incentivos fiscais por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic), entre os anos de 2011 e 2014, quando Cursi atuou como secretário-adjunto da Receita Pública e secretário de Estado de Fazenda.

Durante o afastamento das atividades laborais na Sefaz, o servidor deve cumprir integralmente o horário de trabalho na Escola de Governo, sem prejuízo da remuneração do cargo, conforme prevê a legislação. No período do cumprimento da prisão preventiva, a remuneração do servidor foi descontada em 1/3.

O fiscal de tributos estaduais responde a processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria Conjunta n. 1011-016/2015/CGE-COR/SEFAZ, de 09 de novembro de 2015. A apuração não foi concluída, especialmente porque algumas testemunhas realizaram delações premiadas no Judiciário após terem prestado depoimento na esfera administrativa, o que pode impactar no mérito do processo disciplinar. Dessa forma, o processo segue na fase de instrução, já que as testemunhas mencionadas serão intimadas a prestar novos depoimentos.

Marcel de Cursi ganhou a liberdade no dia 11 de julho, em decisão do desembargador Alberto Ferreira de Souza, da 2ª Câmara Criminal do TJMT.

Cursi estava preso desde o dia 15 de setembro de 2015, quando deflagrada a primeira fase da Operação Sodoma pela Delegacia Fazendária (Defaz), aonde o ex-secretário é acusado de fazer parte de uma organização criminosa liderada pelo então governador Silval Barbosa (PMDB) para fraudar incentivos fiscais do Estado.

Marcel também é acusado de receber propina, no valor de R$ 750 mil, pela venda de uma área denominada Jardim Liberdade, aonde o Estado teria pago em torno de R$ 31 milhões à uma empresa, que tinha a incumbência de devolver 50% do valor pago pelo Governo.

Marcel de Cursi é o único acusado de pertencer a quadrilha de Silval Barbosa que não confessou crimes e nem fez delação premiada.

O desembargador determinou medidas cautelares para a soltura de Marcel, veja quais são elas:

Monitoramento Eletrônico;

Recolhimento Domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias de sábado, domingos e feriados;

Proibição de manter contato com qualquer investigado, réu ou testemunha relacionada a qualquer um dos feitos vinculados à Operação Sodoma;

Proibição de ausentar-se do País, devendo entregar seu passaporte em até 24 (vinte e quatro) horas (acaso ainda não implementada a medida);

Comparecimento em juízo para informar e justificar atividades sempre que requisitado, devendo manter atualizado o endereço em que poderá ser encontrado, sem prejuízo da fixação de outras medidas que a magistrada singular reputar cabíveis. Com Assessoria.