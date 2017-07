Vereador de MT é preso após agredir e manter em cárcere privado esposa de 15 anos

MUNDO CÃO

DA REDAÇÃO

Um vereador do município de Porto Alegre do Norte (1.125 km a Nordeste) foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na tarde da última terça-feira (18.07), acusado de cometer crimes de violência doméstica e cárcere privado, contra a companheira, de 15 anos, que está gestante de cinco meses.

O parlamentar, A.L.S., de 38 anos, foi autuado por lesão corporal e cárcere privado no âmbito da Lei Maria da Penha.

Por se tratar de vítima menor de idade, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso.

As diligências iniciaram após a Polícia ser acionada para atender uma ocorrência de briga, que ocorria na padaria do suspeito, no bairro Setor Aeroporto.

Logo que os policiais chegaram ao local a discussão já havia acabado.

No entanto, a vítima relatou que durante o desentendimento, o companheiro a agrediu com tapas no rosto e puxões de cabelo, e depois a trancou num cômodo dentro de uma casa localizada em frente à padaria.

Diante dos fatos, o vereador foi levado à Delegacia de Polícia de Porto Alegre do Norte e interrogado pelo delegado de polícia, Valmom Pereira da Silva.

Depois de ser autuado em flagrante por violência doméstica e cárcere privado, A.L.S. foi encaminhado para Cadeia Pública local, e ficará à disposição da Justiça.