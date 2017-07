Atletas da seleção brasileira de voley fazem visita à Santa Casa

NESTE SÁBADO (22)

DA REDAÇÃO

As jogadoras da seleção brasileira feminina de vôlei farão, neste sábado (22.07), uma visita aos pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

A instituição atende pessoas de todas as partes do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde.

A visita, em meio à programação da terceira semana do Grand Prix de Voleibol, realizado na Capital, ocorre a partir das 11h.

Conforme a programação estabelecida, as atletas serão recepcionadas pela direção da unidade de Saúde e deverão passar pelas alas de pediatria e oncologia, onde estão internados crianças e pacientes que realizam tratamento contra o câncer.

Para o secretário adjunto de Esporte e Lazer de Mato Grosso, Leonardo de Oliveira, eventos como este são de suma importância e podem servir de estímulo e conforto a quem está internado.

“É motivo de enorme satisfação saber que estas meninas, verdadeiras campeãs nas quadras e na vida, vão dedicar um pouco do seu tempo para levar conforto, alegria e esperança a pessoas que precisam muito disso”.

O sábado, data da visita, é reservado aos treinamentos das seleções que estão em Cuiabá para a disputa do Grand Prix.

A Santa Casa de Misericórdia foi fundada em 1815 e em 1817 passou a funcionar.

Desde então, atende aos pacientes de várias partes do Brasil. Filantrópico, o hospital conta com repasses do Poder Público e doações para atender a quase 12 mil pessoas por ano.

O Grand Prix é organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc/MT), por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael/MT).