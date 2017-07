Homem agride a ex na Praça da Mandioca e quase é linchado

NÃO ACEITOU O FIM

DA REDAÇÃO

Um homem de 29 anos foi preso após tentar agredir ex-namorada, de 28 anos, na Praça da Mandioca, na madrugada desta sexta-feira (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito precisou correr e se abrigar dentro de um dos bares do local, para não ser linchado.

O rapaz descobriu que a ex-namorada estava na praça e resolveu ir até o local.

Conforme o Site MidiaNews, testemunhas afirmam que o suspeito chegou no local e se aproximou da mulher, em seguida saiu puxando-a pelo braço, de forma ríspida. Ela caiu no chão e se feriu.

Em seguida o homem tentou puxar novamente a mulher, mas foi impedido por populares.

Um grande tumulto se formou no local com pessoas ameaçando agredi-lo. Com medo, ele se escondeu em um bar até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital.

A vítima também relatou que possui uma medida protetiva contra o ex-namorado, que o impedia de se aproximar dela.