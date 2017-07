Quatro são presos por associação criminosa e por roubo em salão de beleza

EM VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO

M.V. da S.B, de 20 anos, W.J da S.A, de 21 anos, L.E de C, de 19 anos e D.L.C.P, de 21 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Os suspeitos foram identificados durante apurar de um assalto, que ocorreu na última terça-feira (18.07), em uma residência e empresa do bairro Parque Del Rei, Várzea Grande.

Na ocasião, quatro pessoas armadas invadiram o local e renderam um casal e duas filhas, de 2 e 4 anos.

Mediante agressões e com a arma apontada para cabeça de uma das crianças, os criminosos efetuaram o roubo de um aparelho Smart TV avaliado em cerca de R$ 3,8 mil, além de aparelhos celulares e diversos produtos usados em salão de beleza.

Durante a fuga, um dois criminosos deixou cair no local um cordão prata e dourado com um pingente, apreendido pela equipe da Polícia civil.

Em depoimento, as vítimas contaram que o assalto poderia ter sido uma forma de “retaliação” planejado por D., pois era cliente do salão de beleza e devia R$ 200,00 ao estabelecimento.

Em razão disso, a suspeita não gostou quando o proprietário do salão a cobrou pela dívida.

Conforme relatos, após a cobrança do valor devido, as vítimas perceberam movimentação estranha de motoqueiros passando devagar em frente ao salão, bem como “marcaram” um círculo com giz no muro da casa.

Com base nas informações, a equipe da Derf conseguiu identificar outros três comparsas, que agiram com D., os quatro envolvidos foram surpreendidos na noite de quinta-feira (20), no bairro Portal da Amazônia.

Ainda em poder do suspeito W. foi localizado o aparelho celular proveniente do roubo em investigação.

Ele estava utilizando o telefone, no qual constatava fotos suas, inclusive, com o cordão e o pingente que ficaram caídos na cena do crime.

Os três rapazes e a suspeita, foram levados para DERF-V.G., interrogados e autuados por roubo majorado e associação criminosa.