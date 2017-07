Taques nomeia José Rodrigues como novo adjunto da Secretaria de Assistência Social

MUDANÇA NO STAFF

DA REDAÇÃO

A Secretaria Adjunta de Assistência Social vinculada a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência (Setas) agora é ocupada pelo advogado José Rodrigues Rocha Júnior.

O ato de nomeação do gestor foi assinado pelo governador Pedro Taques e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nessa quinta-feira (20.07).

O documento tem valor retroativo a 27 de junho desse ano.

José Rodrigues é o atual presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/Biênio 2017-2019), eleito em junho, e até a presente nomeação ocupava a função de assessor na Setas.

No Governo do Estado José Rodrigues já ocupou o cargo equivalente ao que foi nomeado, quando atuou como secretário Adjunto de Trabalho, Emprego e Assistência Social.

Na Prefeitura de Cuiabá foi Secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano entre os anos de 2013 e 2016 foi na Prefeitura de Cuiabá e presidente do Colegiado Nacional dos Gestores (Secretários) Municipais de Assistência Social do Brasil 2014/2016.