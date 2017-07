Unimed Cuiabá é a única com certificado de boas práticas

ÚNICA DO ESTADO

DA REDAÇÃO

A Distribuidora de Medicamentos da Unimed Cuiabá obteve o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento (CBPDA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

O certificado atesta que a unidade cumpre com todos os requisitos dispostos nas normas da Resolução de Diretoria de Colegiado da ANVISA (RDC nº16/2013) e leis vigentes.

Com a certificação, a Cooperativa torna-se a única em Mato Grosso reconhecida pela agência nacional.

A obtenção foi publicada no Diário Oficial da União nº 135, desta segunda-feira (17), sob Resolução 1.909, de 14 de julho de 2017.

Para obtenção, a Distribuidora passou por inspeção realizada pelos fiscais da Vigilância Sanitária em conjunto com a equipe de fiscalização do Corpo de Bombeiros.

Levando-se em conta as condições adequadas para a conservação dos medicamentos e que a não realização pode produzir deterioração física, decomposição química ou contaminação microbiana dos produtos, a equipe constatou que a unidade em questão, segue rigosamente, as boas práticas no processo, validando a qualidade dos seus serviços.

Segundo a Diretora de Mercado da Cooperativa, Dra. Suzana Palma, a certificação é uma grande conquista para a Cooperativa, que vem se empenhando na reestruturação dos processos de adequação para elevar ainda mais, a qualidade na prestação de serviços.

“A obtenção do certificado assegura aos clientes que os nossos produtos são armazenados de modo correto, diminuindo ao máximo os fatores que possam incidir na qualidade dos medicamentos, preservando a eficácia dos mesmos”, explica.

A Diretora destaca ainda o fato da Cooperativa ser a única em Mato Grosso com o Certificado ANVISA de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento. “Isto significa, que mais uma vez, a Unimed Cuiabá confirma seu cuidado com o cliente, garantindo segurança e saúde à nossa população”, destaca Suzana Palma.