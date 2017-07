3 são presos acusados de tortura e filmar vítimas

ACONTECEU EM MT

DA REDAÇÃO

J. de O. R., de 18 anos, G. da C., de 24 anos, e S. R. de S. S., de 26 anos, que aparecem em vídeos gravados em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá) torturando pessoas tiveram mandados de prisão cumpridos, nesta sexta-feira (21.07), na Operação denominada ‘Falso Poder’.

As prisões foram efetuadas pela Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), na investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

Os três tiveram mandados de prisão temporária (30 dias) cumpridos por crimes de tortura e associação criminosa.

Também foram cumpridas buscas nos bairros Jardim Atlântico e Jardim Europa, locais de moradia de J. de O. R. e G. da C., sendo este último encontrado com porções de entorpecentes.

Na casa dele, seis pessoas foram conduzidas à Delegacia, para checagens criminais.

J. de O. R. tem passagens, quando era menor de idade, por roubos, tentativa e homicídio, e tráfico de drogas.

G. da C. tem condenação por posse ilegal de arma de fogo e S. R. de S. S., que já está preso por adulteração de veículo roubado, teve a ordem de prisão cumprida dentro da cadeia.

As unidades da Regional de Rondonópolis foram designadas para apurar a autoria de cinco vídeos veiculados em redes sociais, no começo de junho deste ano, onde pessoas aparecem apanhando com chutes, socos, pontapés e pauladas.

Um deles é obrigado a ler uma placa afirmando que no bairro Parque São Jorge não pode roubar, em razão de ser território de uma facção criminosa.

Em seguida, recebe diversas pauladas pelo corpo, sendo encurralado no canto de parede do cômodo de uma casa.

Em outro vídeo, uma mulher aparece com um cartaz em mãos repetindo a fala de um dos agressores, dizendo que está apanhando porque roubou um celular na Cidade de Deus e que lá tem “comando”.

Na sequência, ela aparece levando várias palmadas nas mãos e também nos braços e costas.

No terceiro vídeo, um jovem explica que está tomando “salve” por ter furtado uma igreja evangélica, no bairro Jardim Atlântico, e também ter defecado no chão da igreja.

Os agressores aparecem nas imagens com camisetas cobrindo as cabeças.

No entanto, na investigação, os policiais chegaram a duas das vítimas, que reconheceram os suspeitos e também identificaram tatuagens e outros detalhes que correspondem aos três presos.

O delegado Thiago Garcia Damasceno disse que a punição aparentemente mostrada como “justiça” aos delitos cometidos, na verdade, objetiva disciplinar os assaltantes para cometimentos de crimes determinados pela organização criminosa. “Todos eles são membros do grupo”, afirmou.