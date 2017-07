Alunos da Arena assistem jogo e almejam futuro no esporte

FUTURO DO ESPORTE

DA REDAÇÃO

A torcida cuiabana compareceu em peso no primeiro jogo da etapa de Cuiabá do Grand Prix de Vôlei, disputada até domingo (23.07), no Ginásio Aecim Tocantins.

Entre os torcedores, estavam alunos da Arena da Educação, cujo ensino é voltado para a prática esportiva.

Atleta do time de basquete da Arena da Educação, Andrew Prado, de 13 anos, estava sentado na arquibancada, assistindo pela primeira vez o jogo de uma seleção de vôlei. “É a primeira vez que vejo um jogo de seleção aqui dentro, mas já competi aqui”, disse ele.

Andrew já disputou torneios municipais e estaduais.

Atualmente matriculado no 8º Ano do Ensino Fundamental, ele acredita que a escola pode ser uma possibilidade de alcançar seus objetivos dentro do esporte, em um futuro próximo.

“Eu vim para a Arena da Educação por isso, pensando no esporte. Temos uma estrutura boa, e nosso time já até participou de torneios”, lembrou o estudante, sem tirar os olhos da quadra.

Também do 8º Ano, Luana Stephane, de 13 anos, é judoca.

Apesar de frequentar a Arena da Educação e o Ginásio Aecim Tocantins, como parte da rotina escolar, nunca havia assistido nenhum jogo no local.

“É a primeira vez que venho aqui para assistir um jogo, e um jogo da seleção, estou muito feliz, é uma oportunidade única”, disse.

Luana é moradora de Várzea Grande – onde também estudava.

Ela descreveu como “eletrizante” a sensação de ver o jogo ao vivo. “É muito diferente de ver em casa, pela televisão. Eu fiquei nervosa, aqui a energia é outra, é eletrizante”, finalizou.

Os estudantes reconhecem a importância da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) em apoiar a participação nos eventos esportivos que acontecem no complexo da Arena Pantanal.

“Desde que começamos a estudar aqui na Arena, todo o complexo aqui faz parte do nosso dia-a-dia. É muito importante esse apoio para a gente participar desses eventos”, contou Luana.

O secretário adjunto de Esporte e Lazer, Leonardo de Oliveira, afirmou que é uma oportunidade única para os alunos da Arena, que podem e devem se espelhar nas atletas para um futuro promissor no esporte.

Segundo ele, o Governo do Estado está apoiando o Grand Prix visando ao fomento do esporte no Estado.