Dom Bosco e União reabrem Dutrinha pelo MT; estádio estava fechado há 2 anos

Após dois anos sem jogos oficiais, o estádio Dutrinha volta a receber jogos do Campeonato Mato-grossense da categoria Sub-19.

A equipe do Dom Bosco enfrenta o União neste sábado (22) às 15h00 e, no domingo (23), Mixto e Sinop, no mesmo horário.

Nesta etapa do campeonato, conforme acordo entre a Prefeitura de Cuiabá, Tribunal de Justiça e a Federação Mato-grossense de Futebol, os torcedores não poderão assistir as partidas.

Aos poucos, o estádio está sendo devolvido à população para as práticas esportivas.

“Isso é motivo de conquista pois o Dutrinha é o nosso primeiro templo do futebol e não poderíamos deixá-lo abandonado. Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, estamos trabalhando para apresentarmos para a juíza Patrícia Senni, do Juizado Especial do Torcedor, o alvará de funcionamento nas próximas semanas com autorização para recebermos o público nas próximas partidas”, afirmou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) quer o Dutrinha reformado para a comemoração dos 300 anos de Cuiabá.

Como o custo por jogo na Arena Pantanal é muito alto, em partidas de menor apelo de público, a saída é o Dutrinha.