OAB/MT emite nota e reconhece trabalho de policiais que asseguraram liberação de reféns em segurança

FINAL FELIZ

DA REDAÇÃO

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) emitiu nota nesta sexta-feira (21) fazendo reconhecimento público à atuação de policiais militares e civis durante as negociações que culminou na liberação do casal de advogados feitos reféns por dois assaltantes nesta sexta-feira (21) em Cuiabá. A ação, que durou cerca de 10 horas, contou com a participação de mais de 50 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

“Fazemos um reconhecimento a essa instituição centenária que não pode ser colocada em xeque ou ter sobre si a desconfiança por ações de um ou outro integrante que se desvie de seus caminhos. A Polícia é composta, em sua esmagadora maioria, de homens e mulheres valorosos que defendem a vida do povo mato-grossense. A sociedade e o povo de Mato Grosso confiam na Polícia”, ressaltou o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.