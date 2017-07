Coxipó apresenta demandas ao governo para os 300 anos da região

300 COXIPÓ

DA REDAÇÃO

Na iminência de completar 300 anos de fundação, o Coxipó, localizado na região sul de Cuiabá, busca se preparar para o futuro.

O governador Pedro Taques (PSDB) recebeu demandas dos presidentes de bairros da região.

Entre as obras e ações solicitadas estão a ligação da região com Várzea Grande e uma nova avenida que faça a ligação do Osmar Cabral com o bairro Doutor Fábio (região norte).

No encontro com as lideranças que se estendeu até as 23h, Taques disse que o Estado tem um olhar estratégico para a região.

Ressaltou que já é possível ver essa mudança na nova agência do Detran na região e no número de escolas que serão construídas e reformadas na localidade.

“O Coxipó é maior que a maioria dos municípios de Mato Grosso, aqui o cidadão precisa de e equipamentos públicos de qualidade”, afirmou.

Segundo o governador, Além do Detran, o Estado vai atender o pedido dos presidentes de bairro e vai instalar uma delegacia com atendimento 24 horas.

Para isso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) busca um prédio que possa abrigar a unidade.

Além da delegacia, o Coxipó será contemplado com um moderno Ganha Tempo na próxima rodada de PPPs e que será feita pelo MT Par.

“Será um Ganha Tempo moderno, com equipamentos de qualidade como o Coxipó merece. Estamos finalizando o processo para construir a unidade do Morada do Ouro, o Coxipó será o próximo contemplado”, garantiu.

Ressaltando a importância da reunião, Taques lembrou que a Casa Civil do governo tem feito diariamente atendimento a líderes comunitários que apresentam suas demandas ao Estado.

Destacou que o governo continuará atuando juntos com os presidentes de bairros por entender que as primeiras pessoas procuradas pelos moradores na busca de solução de problemas.

O presidente da União Coxipoense de Associações de Moradores de Bairros (Ucam), José Maurício, agradeceu o governador por fazer gestão próxima à comunidade.

“Mais uma vez o governo demostra seu respeito ao movimento comunitário”, disse ao apresentar uma série de reivindicações dos moradores da região.

Regularização Fundiária

Entre as ações apresentadas pelo governador aos moradores do Coxipó está a regularização de mais de 50 mil imóveis em Mato Grosso, sendo mais de 20 mil entregas de títulos em Cuiabá.

O Coxipó é um dos principais contemplados. Presente na reunião, o presidente do Intermat, Cândido Teles ressaltou que o órgão trabalha de domingo a domingo para entregar o maior número de títulos possível.

As entregas em Cuiabá começam em agosto, por conta da parceria com a agência Desenvolve MT, Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Cartórios locais.

Obras

Um dos principais pedidos do movimento comunitário é para a pavimentação de bairros inteiros ou ruas que ainda não foram contempladas.

Muitos locais já possuem emendas alocadas.

A Casa Civil, por meio dos adjuntos Paola Reis e Carlos Brito, farão esse levantamento com a Secid, comandada por Wilson Santos, que também participou do encontro, para buscar agilizar as obras.

Brito, que criou a Ucam, destacou que o Coxipó não merece nada a mais que outras regiões da cidade, mas que também não merece nada a menos.

Educação

O secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, ressaltou que na educação já é possível observar grandes ações do governo no Coxipó.

Citou o exemplo da Escola Estadual Rafael Rueda que já funciona em tempo integral, fazendo parte do programa Escola Plena.

Quatro escolas da região receberão reforma total e outras três unidades serão construídas, sendo uma Escola Militar Tiradentes e um Centro Integrado Escola Comunidade (CIEC).

Também anunciou que o programa Anjos da Escola, compromisso previsto no plano de governo, será lançado nos próximos dias e também atenderá o Coxipó.

Neste programa, os batalhões da Polícia Militar adotará escolas estaduais para levar segurança as unidades educacionais.