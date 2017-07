Prefeitura disponibiliza pontos de apoio de Matrícula Web

FAMÍLIAS SEM ACESSO A INTERNET

A proposta de humanização dos serviços públicos da gestão Emanuel Pinheiro levou a prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), a disponibilizar pontos de apoio para as fampilias sem acesso à internet que estão interessadas nas 600 novas vagas de Educação Infantil referentes aos três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Os CRAS (Centros de Referência e Assistência Social) Nova Esperança, Osmar Cabral e o Espaço Cultural Silva Freire serão os locais de referência para oferecer orientações, informações e apoio a respeito do procedimento de solicitação de matrículas. Cada um dos locais contará com duas pessoas para atender aos pais durante os dois dias (25 e 26), das 8h às 17h.

“A orientação em facilitar os serviços públicos para população é do prefeito e nós, então, pensamos em deixar profissionais disponíveis à sociedade em três pontos para aquelas famílias que não tem acesso à internet. Elas podem ir ao pontos e procurar nossos profissionais que estarão oferecendo todo suporte para efetuar a inscrição da criança”, orientou a secretária Adjunta de Educação, Edilene Machado.

O principal meio para as inscrições continua sendo via Matrícula Web (online), procedimento adotado pela atual gestão também pensado na humanização dos serviços públicos para evitar longas filas no inicio do período letivo.

A novidade fica acerca dos novos critérios para a seleção de crianças ao acesso aos três novos centros: Antonio Batista Cruz (Residencial Avelino Lima Barros); Jornalista Marcos Coutinho (Bairro Nova Esperança II) e Julio César Pinheiro (Residencial Francisca Loureira Borba).

Critérios

A vulnerabilidade social e o acesso de crianças com necessidades especiais são o principal critério para a triagem e o encaminhamento a ser realizado, após a construção do do banco de dados, a partir dos dias 25 e 26 de julho.

As crianças já cadastradas no banco de dados durante o período do inicio do período letivo, em janeiro, deverão ter os cadastrados atualizados para a solicitação das novas vagas.

Confira os pontos de apoio:

CRAS NOVA ESPERANÇA

Endereço: Rua J, S/N, Bairro: Nova Esperança (Próximo a Escola Jesus Criança).

Tel: (65) 3313-3107

CRAS OSMAR CABRAL

Endereço: Av. 02, Lote 05, Bairro: Osmar Cabral.

Tel: (65) 3621-4484

ESPAÇO CULTURAL SILVA FREIRE

Endereço: Rodovia Palmiro Paes de Barros, S/N. Bairro: Vista Alegre (anexo à Policlínica do Coxipó)