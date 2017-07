Brasil vence EUA no Aecim Tocantis e está na final

GRAND PRIX

DA REDAÇÃO

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o time dos Estados Unidos por 3×1, no último jogo do Grand Prix etapa Cuiabá, neste domingo (22.07), no Ginásio Aecim Tocantin.

Agora, o time se prepara para embarcar rumo à China, onde disputará a etapa final da competição. A vitória levou os torcedores, cerca de 11 mil pessoas, ao delírio.

Conhecida por ser uma adversária forte, a equipe dos Estados Unidos entrou em quadra já intimidada pela torcida, que compareceu em peso ao último jogo na Capital mato-grossense.

No primeiro set, o bloqueio e o ataque brasileiro funcionaram bem, fechando a partida em 25×18.

Já no segundo set, as americanas começaram a esboçar uma reação, abriram o placar e saíram à frente na pontuação.

Mas a experiência de Adenízia e Natália fizeram o Brasil disparar no placar, abrindo uma diferença grande.

Foi Adenízia a responsável por dois pontos seguidos na partida, levando a torcida ao delírio. O set fechou em 25×13 para o Brasil.

No terceiro, as americanas cresceram.

Conseguiram furar os bloqueios e ganharam vantagem com os erros da seleção brasileira, que conseguiu diminuir a diferença no placar já no final do set, mas não foi o suficiente.

As americanas fecharam o set por 25×18.

A dupla Adenízia e Natália fizeram bonito no bloqueio durante o quarto set.

A seleção brasileira conseguiu abrir uma diferença de sete pontos, até que as americanas cresceram, mas não o bastante para virar o placar, deixando para a veterana Tandara a missão de encerrar a partida com o ponto final e garantir a classificação para a etapa final da competição.

Após a vitória, Adenízia disse à imprensa que a equipe teve altos e baixos durante a competição, mas o que foi mostrado em quadra neste jogo contra os Estados Unidos é o que representa a seleção.

“Hoje mostramos o Brasil essa energia vitoriosa, nossa equipe buscou, é raça, para cima. Era tudo ou nada, não tinha dor. O Brasil merecia isso”, disse.

Para ela, esse foi o melhor jogo da equipe, tendo em vista que o time americano já está classificado para a final, e não deixaria o Brasil passar com facilidade.

A capitã do time brasileiro, Natália, disse que o objetivo dessa etapa foi concluído: a classificação. Agora, a única opção é vencer.

“Essa é a cara da nossa equipe e é o que temos que fazer daqui para frente. Na terça-feira (25.07), a gente já embarca para a China e teremos um trabalho duro”, destacou.

Segundo a jogadora, agora é uma prova de fogo para o time, já que vai enfrentar as melhores seleções do mundo.

“São as melhores equipes, sem dúvida. A Sérvia e a China, por exemplo, e temos que dar duro, temos que treinar e fazer o nosso trabalho”.

Depois de tirar fotos com alguns fãs, a jogadora agradeceu a presença dos torcedores, em especial os que compareceram neste domingo.

“Muito obrigada, foi muito bom ver o ginásio lotado no jogo de hoje, foi uma festa muito linda”, finalizou.

A etapa do Grand Prix de Vôlei em Cuiabá teve o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).