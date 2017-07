Com aumento do efetivo, homicídios e roubos reduzem na região

300 ANOS COXIPÓ

DA REDAÇÃO

No primeiro semestre de 2017, os homicídios nos pouco mais de 70 bairros da região do Coxipó baixaram 20% em comparação aos primeiros seis meses de 2016.

O mesmo ocorreu com os casos de roubos, que caíram de 1.044 registros, de janeiro a junho do ano passado, para 858 em igual período deste ano, o que representa 21% a menos nas ocorrências.

Os dados foram apresentados pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, durante reunião com os líderes comunitários e o governador Pedro Taques, nesta quinta-feira (20.07).

O encontro foi realizado na sede da União Coxipoense de Associações de Moradores de Bairros (Ucam), e discutiu pontos da carta “Coxipó 300 anos”.

Em relação aos pedidos na área de segurança pública, foi garantida a instalação do plantão policial na região do Coxipó. Atualmente, ele funciona na 2ª Delegacia de Polícia Civil, no Carumbé, e será desvinculado.

O local ainda não foi definido. “Vamos colocar o plantão 24 horas nesta região, que merece essa atenção. Vamos encontrar o local adequado ainda. Já instalamos o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e logo vamos atender esta demanda também”, garantiu o governador Pedro Taques.

Outras reivindicações, como instalação de novas bases comunitárias e transformação de companhias em batalhões também foram solicitadas, bem como mais viaturas e mais policiais. “A região do Coxipó recebeu 42 novos policiais militares, 23 viaturas, armamentos e coletes balísticos. A Deletran (Delegacia de Delitos de Trânsito) está passando por reforma, e já entregamos uma TrailBlazer, além de equipamentos, como etilômetros”, explicou o secretário Rogers Jarbas.

Durante a reunião, o governador aproveitou para falar sobre os investimentos feitos na segurança pública. “Assumimos a gestão com 688 viaturas e agora temos 1.120. Para o Coxipó, foram destinadas 23. Chamamos 3.663 profissionais da segurança, somente da Polícia Militar foram 43 para o efetivo lotado na região do Coxipó”.

Pedro Taques também destacou que a companhia do Corpo de Bombeiros no Distrito Industrial está sendo construída, mas que dentro de um prazo de 60 dias ela deve funcionar em um prédio locado pela associação dos empresários do distrito para atender imediatamente a região.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges, disse que havia dificuldade de recursos humanos. “Com o chamamento dos 450 soldados do Corpo de Bombeiros pelo governador, agora temos um efetivo de 40 bombeiros que vão atuar na companhia do Distrito Industrial. Adquirimos 15 caminhões auto bomba tanques, uma delas vai para a nova companhia e para o ano que vem vamos adquirir novas viaturas de resgate e emergência química, para que a companhia esteja preparada em todos os tipos de casos”, comentou. O coronel disse ainda que a previsão é que a construção do prédio seja concluída até o final do ano que vem.

A diretora geral adjunta da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Alessandra Paiva Puertas, também anunciou que a instituição procura uma área para a construção do novo Instituto Médico Legal (IML) na região do Coxipó. “Estamos finalizando os estudos e, com certeza, o local vai facilitar o acesso aos moradores da região. A Politec também vai emitir RG no novo Ganha Tempo que será instalado na localidade”.

Também participaram da reunião na Ucam o comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcos Cunha, a delegada geral adjunta, Silvia Pauluzzi, e o diretor de Habilitação do Detran, Fernando Lopes.