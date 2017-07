Governo anuncia ampliação de recursos para saúde bucal

INVESTINDO DA SAÚDE

O presidente anunciou, novo aporte financeiro para a área de saúde. No total, R$ 344,3 milhões serão reaplicados para qualificar, ampliar e fortalecer o atendimento à saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil.

Durante a cerimônia, Temer destacou a prioridade do governo com a eficiência de gestão e com o trato com o dinheiro público.

“Desde o primeiro dia temos promovido eficiência no governo. Se hoje nós podemos revalorizar a odontologia no SUS, é porque trabalhamos muito, com método e disciplina, e esta é mais uma prova que o Brasil não parou”, afirmou.

O investimento na saúde bucal vai permitir a contratação de 2,3 mil novas equipes, 34 unidades móveis e 10 mil cadeiras odontológicas, com raio-x, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Dessa forma, os beneficiados pelo serviço passarão de 104 milhões para 111 milhões.

“Essa cerimônia é fruto de uma gestão eficiente. Em face das dificuldades orçamentárias pelas quais o governo passa, o ministro [da Saúde, Ricardo Barros] economizou valores expressivos”, apontou o presidente.

Mais investimentos

Este foi o segundo anúncio, em apenas uma semana, de ampliação dos investimentos em saúde.

Na última quinta-feira (13), o presidente anunciou a reaplicação de R$ 1,7 bilhão para atenção básica.

Os recursos são provenientes de economia que o Ministério da Saúde obteve com a renegociação de contratos para a compra de medicamentos e vacinas, por exemplo.

Agora, os valores serão reaplicados na atenção básica e compra de veículos como vans e ambulâncias.