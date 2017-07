Mato Grosso ocupa 3º lugar no ranking de saldo de empregos total e da agropecuária

ATIVIDADE ECONÔMICA

Conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Mato Grosso está em 3º lugar no ranking de saldo de empregos total e da agropecuária em junho de 2017 registrando mais de 2,6 mil contratações, ficando atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.

Os empregos na agropecuária no Brasil totalizaram saldo positivo em 36,82 mil contratações, resultando no saldo geral de 9,8 mil empregos no país.

Já os empregos na agropecuária no primeiro semestre de 2017, considerando o comparativo de saldo de empregos por setor, apresentou resultado positivo de 110,9 mil, contribuindo com o saldo geral de 35,05 mil empregos no país.

De acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), considerando apenas os outros setores (exemplo: indústria, comércio, serviços, administração pública e outros), sem a agropecuária, o saldo de empregos seria de menos 75 mil, ou seja, o agronegócio foi o responsável pela geração de empregos no Brasil.

Nesse cenário, Mato Grosso ocupou a quinta posição no ranking nacional da agropecuária, registrando 5,9 mil contratações.

O diretor de Relações Institucionais da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) José Luiz Fidelis atribui o cenário positivo ao comprometimento dos produtores rurais com o setor agropecuário e com economia do estado.

“A pecuária mato-grossense é extremamente importante para a economia de Mato Grosso. O comprometimento dos produtores, mesmo diante da crise instalada na pecuária, por exemplo, com a operação Carne Fraca, o caso JBS e outros fatores que comprometeram o setor, a agropecuária se manteve equilibrada, garantindo rendimento e sustentabilidade na produção e geração de emprego e renda no país”, disse Fidelis.

Segundo o Caged, grande parte da geração de novas vagas no mercado formal de Mato Grosso se concentraram em municípios que têm como principal atividade econômica o agronegócio, entre eles estão: Campo Verde (226 novos postos de trabalho criados), Lucas do Rio Verde (207), Nova Mutum (252), Primavera do Leste (616), Rondonópolis (255), Sinop (465), Sorriso (376), Várzea Grande (164), Cuiabá (93), Alta Floresta (98), Aripuanã (62), Barra do Bugres (35), Barra do Garças (24), Cáceres (46), Guarantã Do Norte (73) e Juara (24).