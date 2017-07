Prefeituras do interior realizam mutirão para confecção de RG’s

EM MT

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de dar vazão aos processos de identificação civil acumulados da Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica, em Cuiabá, servidores das prefeituras de sete municípios de Mato Grosso somam os trabalhos aos servidores da Perífica Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O reforço é empregado na confecção dos documentos de Registro Geral (RG).

Os servidores trabalham nos postos de identificação conveniados às prefeituras e permanecerão, durante uma semana, na Capital.

Na semana seguinte, eles vão revezar os trabalhos com outra equipe.

A implantação do novo Sistema de Identificação Civil, a alta demanda por atendimento, somada a falta de servidores devido à elevada quantidade de aposentadorias de papiloscopistas, têm impactado na ampliação no prazo de emissão dos documentos.

Com a realização do mutirão, espera-se a redução no prazo de entrega dos documentos entre 60 a 45 dias, segundo o coordenador de Identificação Civil, Carlos Eduardo José da Silva. Participam do mutirão os servidores das prefeituras de Nova Guarita, Nova Mutum, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Tapurah e Tabaporã.

Atualmente, a Politec está com 40 mil processos atrasados, o que acarreta a espera de até 120 dias para a confecção e envio aos municípios. Já na Capital, o prazo de emissão é de 45 dias.

Prioridades

Apesar do elevado prazo de emissão, alguns processos podem ser adiantados em até cinco dias, caso comprovada a necessidade de urgência alegada.

Em casos excepcionais, poderá ser solicitado o adiantamento do Documento de Identidade em formulário próprio, na sede da Politec, em Cuiabá, destinado ao coordenador de Identificação Civil, conforme a Portaria nº 08/2014/DMIT/POLITEC.

A análise da solicitação será realizada em 24 horas.