Testes rápidos para diagnosticar Aids serão oferecidos a pacientes do Consultório Itinerante

SAÚDE DA NOVA GERAÇÃO

DA REDAÇÃO

Diante da complexidade em receber atendimento médico e da vulnerabilidade e risco social, os pacientes das sete comunidades terapêuticas atendidas pelo Consultório Itinerante, poderão fazer o ‘Teste Rápido’ para sífilis, Aids e as hepatites virais A, B e C, doenças infecciosas sexualmente transmissíveis (IST’S/Aids).

O exame, oferecido pela Secretaria de Saúde de Cuiabá permite resultado de forma instantânea e dá mais celeridade ao diagnóstico e tratamento.

O ‘Teste Rápido’ já é disponibilizado pela SMS em toda rede de Atenção Básica, Primária e Terciária contribuindo para que o tratamento seja iniciado o quanto antes, aumentando as chances de cura em alguns casos e possibilitando maior qualidade de vida para pacientes que convivem com o HIV.

O Consultório também seguirá os procedimentos do ‘Protocolo Sífilis’, implementado para oferecer suporte ao paciente do diagnóstico à cura.

Durante a finalização dos três dias de atendimento do Consultório Itinerante na comunidade terapêutica, Tenda de Abrão (que trabalha na recuperação de pessoas dependentes químicas), o enfermeiro e coordenador da unidade móvel, Marcelo Coelho explicou que os serviços de identificação dessas doenças já acontecem via exames laboratoriais. Considerando especialmente o público vulnerável atendido nessas casas de recuperação, ele avalia que o diferencial será o resultado imediato do teste rápido.

“Nas comunidades terapêuticas, trabalhamos com pessoas que estavam em situação de rua, a mercê de todas as doenças e riscos à saúde do corpo e mente. Sabemos que por estes fatores, aliados ao compartilhamento de seringas e inclusive a prática sexual sem proteção, essas pessoas estão sujeitas a doenças infecciosas gravíssimas. Infelizmente, por conta das complexidades que envolvem desde laboratórios a outras adversidades, atualmente as identificações dessas doenças demoram em torno de 30 dias. Dessa forma, o teste rápido vem para nos auxiliar nos cuidados com esse paciente e contribuir com a premissa da Secretaria de Saúde que é ofertar a cura nos casos possíveis e melhora na qualidade de vida de pacientes que convivem com doenças que ainda não são passíveis de cura”, enfatizou.

Ressaltando que cada segundo faz toda a diferença no tratamento das pessoas infectadas com essas doenças, o coordenador da Tenda de Abraão elogiou a iniciativa e o avanço tecnológico que também será ofertado pelos profissionais do Consultório Itinerante.

“A Saúde de Cuiabá está mesmo trazendo a humanização de seus serviços e nós somos um exemplo disso. Estamos longe dos postos de Saúde e o Consultório está sempre aqui cuidando dos nossos internos que estão expostos a todas essas doenças que podem inclusive, ceifar suas vidas. Comemoramos não apenas este novo exame que trará agilidade no resultado, mas também o grande carinho e atenção que o município está tendo com as comunidades rurais e terapêuticas. Para nós, esse atendimento faz toda a diferença”, concluiu o coordenador terapêutico.

CONSULTÓRIO ITINERANTE

O consultório foi desenvolvido pela Diretoria de Atenção Básica com a missão de levar atenção integral e humanizada à saúde da população em comunidades rurais e terapêuticas, onde não há abrangência das Unidades da Estratégia Saúde da Família.

A missão vem sendo desenvolvida semanalmente e com uma média de 2,5 atendimentos mensais.

Dentre os serviços oferecidos, a equipe que é composta por um médico generalista, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, uma técnica de saúde bucal, um psicólogo, um agente administrativo e uma motorista leva a estes locais serviços como consultas, pré-consultas, procedimentos ambulatoriais, exames clínicos diversos, atualização do calendário de vacinação, atendimento odontológico, orientação e entrega de kits de higiene bucal, medicamentos, entre outros procedimentos.

Nesta semana, o ‘Consultório’ concentrou os serviços nas comunidades terapêuticas Lar Feminino para a coleta de exames laboratoriais e na Tenda de Abraão. As duas já somam mais de 400 atendimentos.