Comando Geral da PM de Mato Grosso nega que oficiais presos tenham regalias

EFEITO GRAMPO

DA REDAÇÃO

O Comando Geral da Polícia Militar negou que a existência de aparelhos de televisão, frigobar e ar-condicionado split nas celas dos coronéis presos por envolvimento em um esquema de grampos ilegais em Mato Grosso sejam “regalias”.

Uma reportagem exibida no Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (23), mostrou que os locais onde estão presos os coronéis Evandro Lesco (secretário afastado da Casa Militar), Ronelson Barros (Adjunto da Casa Militar, também afastado) e Zaqueu Barbosa (ex comandante-geral da PM) dispõem de todos estes equipamentos.

A informação consta em um relatório produzido a pedido do desembargador Orlando Perri, que preside a investigação sobre as escutas clandestinas no âmbito do Tribunal de Justiça. A informação é do Midianews.