Ex-governador de MT, Silval Barbosa deve dar mais um depoimento bomba nesta segunda-feira

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o seu ex-chefe de gabinete, Silvio Cesar Correa Araújo, serão reinterrogados no início da tarde desta segunda-feira (24), às 13h30, no Fórum de Cuiabá pela juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, em audiência de instrução e julgamento em decorrência da primeira fase da Operação Sodoma, deflagrada pela Delegacia Fazendária no dia 15 de setembro de 2015.

Silval Barbosa não foi preso no dia da Operação Sodoma, mas acabou se entregando dois dias depois. O ex-governador ficou preso por 21 meses no Centro de Custódia de Cuiabá.

O ex-governador nega que tenha feito acordo de delação premiada e a sua soltura foi em virtude de passar a confessar crimes supostamente praticados em sua gestão.

Silval e Sílvio são réus na ação. Os dois, juntamente com o ex-secretário Pedro Nadaf, Marcel de Cursi, entre outras pessoas, são acusadas pelo Ministério Público do estado envolvimento na concessão irregular de benefícios fiscais para várias empresas de Mato Grosso.

Eles vão responder pelos crimes de constituição de organização criminosa, concussão, extorsão e lavagem de dinheiro.

De acordo com a denúncia, no período de 2011 a 2015, “de forma arbitrária e violando os princípios da Administração Pública e, em especial da Administração Tributária, a Organização foi responsável pela edição de inúmeras normas tributárias esdrúxulas, casuísticas e, a serviço de interesses escusos, cujas regras eram criadas no interesse do grupo criminoso, sempre na busca da obtenção de vantagem indevida”.

Conforme as investigações, há indícios de que o grupo também tenha atuado no financeiro do Executivo, realizando pagamentos indevidos ou exigindo vantagem indevida para saldar os compromissos regulares.

A denúncia criminal, no entanto, refere-se a fatos envolvendo a concessão de benefícios fiscais às empresas Tractor Parts Distribuidora de autopeças Ltda, DCP Máquinas e Veículos Ltda e Casa da Engrenagem Distribuidora de Peças Ltda.

“A presente denúncia refere-se à atuação da organização criminosa no seio da Administração Pública, que exigiu, por intermédio de seus membros (agentes públicos), vantagem indevida do empresário (João Batista Rosa) para a manutenção de incentivo fiscal, via Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, em prol de pessoas jurídicas, bem como, a prática de lavagem de dinheiro da vantagem indevida auferida e, em fase posterior o crime de extorsão”, explicou a promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco, em um trecho da denúncia.

Nessa denúncia, Silval Barbosa é acusado pelo MPE dos seguintes crimes: organização criminosa (art. 2º., caput e §§ 3º. e 4º. da Lei 12.850/13), concussão (art. 316 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º. caput e § 4º., da Lei 9.613/98, com a redação da Lei 12.683/12) e extorsão (art. 158 caput do CP).