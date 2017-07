Justiça manda transferir cabo da PM acusado de interceptações clandestinas

G1

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou a transferência do cabo da Polícia Militar Gerson Correa Junior para uma unidade prisional militar em Santo Antônio do Leverger ( 35 km de Cuiabá). Ele está preso desde o dia 23 de maio no Batalhão da Rotam (Ronda Ostensiva Tático Móvel), na capital.

O policial é acusado de ter feito parte de um esquema de espionagem, operado pela PM, que fez mais de 100 vítimas entre 2014 e 2015. O G1 não conseguiu localizar a defesa do cabo.

Perri é o relator da investigação sobre os grampos no TJMT. O lugar onde o cabo está preso tem TV, cama e geladeira, conforme vistoria feita por determinação judicial após denúncia de que o policial teria saído do local para ir a uma boate e estaria com computador com acesso à internet, do qual teria mandado e-mails cobrando dívidas.

O cabo chegou a ser levado para Santo Antônio do Leverger na sexta-feira (21), mas retornou para Cuiabá. A unidade prisional militar tem capacidade para 62 presos e atualmente está com 40. A informação é da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.

Gerson Correa Junior tem 33 anos e é considerado especialista em escuta telefônica. Quando foi preso, estava lotado na Casa Militar, que tem como uma de suas atribuições fazer a segurança do governador de Mato Grosso. Ele estava lotado na pasta desde junho de 2016, depois de ter passado 12 anos prestando serviços ao Gaeco (Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado).

Os outros policiais presos são o coronel Zaqueu Barbosa, ex-chefe da PM, e os coronéis Evandro Lesco e Ronelson Barros, ex-chefe e ex-adjunto da Casa Militar. Os cinco militares foram denunciados pelo MP por ação militar ilícita, falsificação de documento, falsidade ideológica e prevaricação.

Vítimas

Mais de 100 pessoas foram espionadas no período de outubro de 2014 a agosto de 2015, entre elas jornalistas, advogados, uma deputada de oposição, médicos, servidores públicos, empresários, um desembargador do Tribunal de Justiça e até um número de telefone usado pelo Ministério Público de Mato Grosso. Todos tiveram os números incluídos numa suposta investigação sobre participação de policiais em tráfico de drogas.

Denúncia

O promotor de Justiça Mauro Zaque, que comandou a Secretaria de Segurança Pública em 2015, denunciou o caso à Procuradoria-Geral da República, afirmando que alertou o governador Pedro Taques (PSBD) sobre a existência de um “escritório clandestino de espionagem”.

Dias antes do escândalo ser revelado em reportagem do Fantástico, em maio, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, primo do governador, deixou o cargo. O próprio Paulo Taques, alegando ameaças, pediu à Sesp para que fossem investigados um jornalista, uma ex-secretária e uma ex-amante dele.

Em depoimento encaminhado à PGR, Zaque afirmou que em 2015, quando ainda estava no governo, ouviu o coronel Zaqueu Barbosa, comandante da PM à época, dizer que as interceptações telefônicas eram feitas por determinação de Pedro Taques.