Oitava Caravana já tem mais de 5 mil pacientes agendados

OFTALMOLOGIA

DA REDAÇÃO

A pouco mais de uma semana do início da oitava edição da Caravana da Transformação, mais de 5.500 pacientes dos 18 municípios beneficiados já passaram pela regulação e estão agendados para receber atendimento oftalmológico.

O evento será realizada entre os dias 1° e 11 de agosto, na Vila Olímpica, em Barra do Garças (509 km de Cuiabá).

A expectativa é que o evento atenda até oito mil pessoas e realize aproximadamente 4.500 cirurgias, o que a classifica como a maior Caravana já realizada pelo Governo de Mato Grosso.

Durante reunião com secretários municipais de saúde, realizada na última quinta-feira (20.07), em Barra do Garças, o coordenador-geral da Caravana e secretário de Estado do Gabinete de Governo, José Arlindo de Oliveira, pediu o empenho dos profissionais na busca pelo público-alvo do programa.

“Nosso foco é o atendimento às pessoas acima de 55 anos de idade, pois a incidência de catarata é maior nesse público. Por isso, sempre enfatizo a importância da parceria entre o Estado e os municípios, para que o público atendido durante as caravanas seja o que realmente necessita”, disse Arlindo.

Além de Barra do Garças, os municípios de Água Boa, Araguaiana, Bom Jesus do Araguaia, Campinápolis, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Querência, Ribeirãozinho, Ribeirão Cascalheira e Torixoréu serão atendidos pela iniciativa.

Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Barra do Garças possui 7.933 pessoas acima dos 55 anos.

A regulação dos pacientes em um município de médio porte, como este, foi um desafio, segundo o secretário municipal de Saúde, José Jacó Sobrinho Filho, que teve início muito antes da possibilidade de o município sediar a Caravana.

“Nós levamos 500 pacientes para a edição de Canarana. Quando retornamos, já tínhamos em mente que um próximo evento poderia ocorrer em Barra do Garças. A partir daí, começamos a fazer um levantamento, a série histórica, de pacientes que necessitam de cirurgias de catarata, pterígio e yag laser”, contou o secretário.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde já tem reguladas 3.665 pessoas com um possível diagnóstico de catarata, e este número pode chegar a 4 mil.

Para isso, a Prefeitura tem realizado um trabalho de divulgação do evento, levando ao conhecimento das pessoas o que é necessário para ser atendido pela iniciativa.

“Essa Caravana representa que Barra do Garças está retomando o lugar que sempre deveria ter ocupado, como município polo industrial, turístico e referência em saúde. E será um ganho não só para nossa cidade, mas para toda a região”, disse o secretário municipal de Saúde.

Cronograma

Os atendimentos em oftalmologia serão realizados durante todos os dias da Caravana.

De 1º a 07 de agosto, serão realizadas as consultas e, entre os dias 3 e 11 de agosto, ocorrerão as cirurgias agendadas de catarata, pterígio e yag laser.

Já os serviços de cidadania serão oferecidos nos dias 03, 04 e 05 de agosto.