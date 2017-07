Presidente do PMDB de Mato Grosso, Carlos Bezerra compara Temer a Jesus Cristo

O INJUSTIÇADO

DA REDAÇÃO

O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) voltou a defender o presidente Michel Temer (PMDB) da acusação do crime de corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Para Bezerra, a denúncia contra Temer é comparável a de Jesus Cristo, que levou a sua crucificação.

Bezerra, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, diz que o relatório apresentado pelo colega Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), que recomendou o prosseguimento da acusação contra Temer no Supremo Tribunal Federal (STF), é “inepto”. Com informações do Gazeta Digital