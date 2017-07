Silval alega inocência e mostra carta em que Nadaf pede desculpas por envolvê-lo

BOMBA NA SODOMA

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) disse à juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, em audiência de instrução e julgamento em decorrência da primeira fase da Operação Sodoma, deflagrada pela Delegacia Fazendária no dia 15 de setembro de 2015, que é inocente das acusações que pesam contra ele.

O ex-governador, que está sendo ouvido na tarde desta segunda-feira (24), relata que no período em que esteve preso no Centro de Custódia de Cuiabá recebeu uma carta escrita pelo ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, pedindo desculpas por tê-lo no suposto esquema de empresas com o Prodeic, programa de Governo que concede benefícios fiscais.

Ao mesmo tempo em que pede desculpas, Nadaf também pede emprestado dinheiro para pagar advogado.

Silval Barbosa nega que tenha sido beneficiado pelo esquema de propina envolvendo a empresa Tractor Parts, do empresário João Batista Rosa, delator do esquema.

O ex-governador comenta que só teve conhecimento dessa acusação após a deflagração da primeira fase da Operação Sodoma.

Silval é réu na ação. Ele, juntamente com o ex-secretário Pedro Nadaf, Marcel de Cursi, entre outras pessoas, são acusadas pelo Ministério Público do estado envolvimento na concessão irregular de benefícios fiscais para várias empresas de Mato Grosso.

Eles vão responder pelos crimes de constituição de organização criminosa, concussão, extorsão e lavagem de dinheiro.

A denúncia criminal, no entanto, refere-se a fatos envolvendo a concessão de benefícios fiscais às empresas Tractor Parts Distribuidora de autopeças Ltda, DCP Máquinas e Veículos Ltda e Casa da Engrenagem Distribuidora de Peças Ltda.