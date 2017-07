Craque da Copa de 86 realiza palestras para escolas públicas

BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA

O ex-jogador da seleção brasileira, Júlio César, zagueiro da Copa do Mundo de 1986, dará início a uma sequência de palestras em escolas da rede municipal e estadual de Cuiabá para incentivar os estudantes a participarem do Bom de Bola, Bom de Escola, programa reativado na atual gestão e que passará a funcionar a partir do fim de agosto.

A reativação do programa, criado na gestão do ex-prefeito Roberto França, segue como forma de fortalecer a gestão humanizada, mote da atual administração.

Por meio do esporte, é possível reduzir os índices de vulnerabilidade social na capital mato-grossense, além de propiciar o melhor rendimento escolar, principal proposta do Bom de Bola, Bom de Escola.

“Precisamos dar suporte para nossas crianças desenvolver o esporte porque ele é muito importante para o desenvolvimento educacional e também na formação de bons cidadãos, pois preza muito pelo o respeito, a disciplina e tantas outras coisas ligadas a construção do caráter. É nossa responsabilidade não só educar as crianças cuiabanas, mas cuidá-las, torná-los cidadãos dignos. Isso é humanização”, ressaltou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Nesse contexto, o craque Júlio César, atual embaixador do programa, explica que irá utilizar sua longa experiência pessoal e aprendizado de vida para tentar conscientizar os estudantes sobre a importância de manter o foco, principalmente voltado aos estudos.

“É importante que eles saibam que a vida não é feita só de jogar bola, mas tem que ser esforçado nos estudos também. É essencial que eles enxerguem que o esporte tem que caminhar lado a lado com os estudos como é o caso do Bom de Bola, Bom de Escola. Além disso, saber conviver em grupo é fundamental, já que a maior parte do tempo eles passarão na escola convivendo e aprendendo a crescer juntos. Este é o espírito da coisa”, explicou

O projeto piloto abriu 400 vagas para atender a crianças da faixa etária entre 6 e 14 anos matriculadas na rede municipal de educação.

Nesta atual formatação, também irá oferecer as modalidades de futebol de salão, atletismo, tênis de mesa, além do tradicional futebol de campo.

Até o momento, 25% das vagas já foram preenchidas por alunos de seis escolas municipais. Outra novidade estabelecida pela administração municipal foi estender o programa para escolas da rede estadual.

A proposta do prefeito Emanuel Pinheiro é levar o programa, em 2018, a outras unidades de ensino e criar mecanismos para atingir os mais de 30 mil alunos da Educação Fundamental, tanto da área urbana quanto a do campo.

Confira as escolas:

Emeb Helio de Souza Vieira

Emeb Agostinho Simplicio de Figueiredo

Emeb Profª. Tereza Lobo

Emeb Prof. Francisval de Brito

Emeb Profª. Rita Caldas Castrillon

Emeb Prof. Ranulpho Paes de Barros

EE Santos Dumont

EE Barão de Melgaço

EE Alina do Nascimento Tocantins

EE Aureolina Eustácia Rribeiro

EE Senador Azeredo

EE Dom Francisco de Aquino Correa