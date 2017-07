Deputados estaduais se reuniram com diretor da Faesp um dia após Operação do Gaeco

CONVESCOTE

O diretor-geral da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe) se reuniu com os deputados Guilherme Maluf (PSDB) e Adriano Silva (PSDB) em um hotel de Cuiabá, no dia seguinte da Operação Convescote, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco, segundo reportagem do site Midianews.

A operação realizada no dia 20 de junho deste ano apura suposto desvio de mais de R$ 3 milhões dos cofres públicos, por meio de convênios firmados entre a Faespe e a Assembleia Legislativa, TCE, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Prefeitura de Rondonópolis, entre 2015 e 2017.

A Fundação, segundo a investigação do Gaeco, criava “empresas fantasmas” para simular a prestação de serviços.

O diretor da Faesp, que não foi denunciado na operação, foi monitorado pelo Gaeco do dia 19 ao dia 21 de junho.

Os deputados também não foram alvos do Gaeco. Com informações do site Midianews.