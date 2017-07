DEMORÔ

DA REDAÇÃO

Um empresário de um grande veículo de comunicação foi enquadrado há alguns dias atrás pela principal autoridade pública de Mato Grosso.

O ‘moço’, que achou que estava batendo na porta como antigamente, levou um susto ao saber do rompimento com esse chefe do poder público do Estado.

A relação entre a empresa e o agente político não é nada boa.

Há quem diga que o empresário saiu da sala ouvindo a seguinte mensagem: pode bater, eu aguento, mas também tomaremos providências por aqui…