Governo de MT entrega equipamentos para pequenos produtores

AGRICULTURA FAMILIAR

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso realizará na sexta-feira (28.07), a partir das 8h, na Central de Comercialização José Carlos Guimarães, na Av. Mario Andreazza, em Várzea Grande, a entrega de centenas de novos equipamentos para os pequenos produtores de 41 municípios.

Participarão agricultores familiares, cooperados e representantes do poder público.

“São equipamentos que vão atender milhares de pequenos produtores rurais, que carecem do apoio do Estado quando o assunto é tecnologia no campo. Um resfriador de leite ou trator são úteis para a lucratividade do produtor rural e o Estado tem investido para apoiar o pequeno com infraestrutura, além de programas técnicos”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Fernandes.

Serão entregues 242 novos itens pelo governador Pedro Taques para associações produtivas de pequenos produtores, como tratores, carretas agrícolas, sulcadores, roçadeiras, distribuidor de calcário, veículo e plantadeiras.

Os investimentos totalizam aproximadamente R$ 3 milhões, que possuem contrapartida da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Em dois anos e meio de gestão, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT) já alcançou a marca importante de R$15 milhões em aquisições e entregas de itens tecnológicos para apoiar pequenos produtores mato-grossenses.