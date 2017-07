Homem é preso após estrangular e simular suicídio da namorada em MT

DA REDAÇÃO

Horas antes da prisão do acusado, a vítima foi encontrada morta dentro da casa que dividia com uma amiga.

A.G.B., de 23 anos, foi preso em flagrante por ter estrangulado e simulado o suicídio da namorada, Thais de Jesus da Luz, 20 anos, em Tangará da Serra (242 km de Cuiabá), no último domingo (23).

Segundo informações do G1, A.G.B. está preso no Centro de Detenção Provisória e deverá responder por homicídio qualificado por motivo torpe, feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de fraude processual.

De acordo com a Polícia Civil, antes de ser preso, o acusado ligou para o Corpo de Bombeiros e disse que havia encontrado a vítima pendurada em uma viga com um fio amarrado no pescoço.

Porém, o jovem entrou em contradição na hora de contar sua versão e a polícia o prendeu em flagrante pela morte Thais.