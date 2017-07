Juíza cobra explicações da Federação de Volei de MT por excesso de torcedores

BRASIL X EUA

DA REDAÇÃO

O Juizado Especial do Torcedor (JET) notificou a Confederação Brasileira de Voleibol quanto ao excesso de torcedores presentes no último dia do Grand Prix de vôlei, realizado neste domingo (23), no Ginásio Aecim Tocantins.

De acordo com a juíza Patricia Ceni, titular do juizado, participaram do evento esportivo 3.900 pessoas no primeiro dia (20), 4.500 pessoas na sexta-feira (21) e 11 mil pessoas no último dia.

O volume excessivo de torcedores no último dia causou a obstrução das saídas de emergência, acomodação de pessoas nas grades, em pé e desconforto ao público, especialmente às pessoas com deficiência.

“Nós abrimos um processo administrativo, intimamos a confederação para que ela encaminhe um laudo do ginásio, o número de pessoas que entraram, quantas cortesias foram fornecidas, para verificarmos o que aconteceu. Dá a entender que o número de torcedores era maior que a capacidade do ginásio”, afirmou a magistrada.