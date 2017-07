Movimento sem-terra diz que só deixa fazenda de Maggi com decisão judicial

EM RONDONÓPOLIS

A Polícia Militar divulgou nota na tarde desta terça-feira (25) informando que o 4º Comando Regional mantém serviço de ronda preventiva no entorno da área da fazenda do grupo Amaggi, da família do ministro da Agricultura e senador Blairo Maggi(PP), invadida nesta madrugada, no município de Rondonópolis.

O comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Adnilson Arruda, esteve no local e manteve contato com lideranças do Movimento Sem-Terra(MST).

Arruda estimou a presença de 150 manifestantes na propriedade rural e constatou a ocupação da sede fazenda.

No diálogo que manteve com a coordenadora estadual do movimento, Idalice Nunes, obteve a informação de que a ocupação faz parte de manifestações que ocorrem em nível nacional e que não há prazo predeterminado de permanência.

Informa ainda que uma possível desocupação está condicionada ao cumprimento de determinação judicial ou entendimento entre manifestantes e órgãos do Governo Federal.

Até então, informa o tenente-coronel Arruda, o movimento segue pacificamente, sob o monitoramento da Polícia Militar.