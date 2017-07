MT PAR doa cadernos infantis para instituição carente

PARCEIROS DA TRANSFORMAÇÃO

DA REDAÇÃO

Os servidores da MT Parcerias S.A. (MT PAR) fizeram a entrega de cadernos para a organização comunitária “Coletivo Cuiabá”, instituição que desenvolve projetos por meio de união colaborativa, com o objetivo de incentivar a vida cultural da cidade e a humanização de seus cidadãos.

Os cadernos infantis foram doados por participantes da 3ª edição da série “Parcerias que Transformam”, promovida pela MT PAR, com o apoio do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (Unops).

Os cadernos foram entregues à instituição no sábado (22.07).

Cerca de 70 cadernos foram doados e serão utilizados pelos alunos nas aulas de inglês, que vão ser ministradas pelos voluntários do Coletivo Cuiabá. “As doações são alinhadas antes com os responsáveis pela instituição, para verificar quais as necessidades da mesma”, explica Maricilda Farias, servidora do MT PAR.

O Coletivo Cuiabá é definido pelos seus responsáveis como “uma incubadora de projetos sociais, com plataforma exclusivamente voluntariada”, visando criar intervenções que buscam incentivar a vida cultural da cidade e a humanização de seus cidadãos, sob o lema “A Coletividade em prol da sociedade”.

Com data ainda a definir, o 4º Encontro Parcerias que Transformam acontecerá no mês de agosto. Contando com o apoio do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (Unops), o objetivo do evento é fortalecer o desenvolvimento de parcerias estratégicas para Mato Grosso.