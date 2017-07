Prefeitura e UFMT firmam parcerias para melhorias na Capital

CUIABÁ 300 ANOS

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro e a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora Myrian Serra, firmaram parcerias para o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico de programas municipais, como o Bom de Bola, Bom de Escola, além de estabelecer intervenções estruturais para a melhoria do asfalto do Campus de Cuiabá.

O encontro, que aconteceu nesta terça-feira (25), foi marcado pelo diálogo e apoio mútuo entre os órgãos, em prol de iniciativas que propiciem o desenvolvimento da Capital de forma geral.

Para o prefeito, todos os projetos desenvolvidos pelo município fazem parte do extenso processo de crescimento planejado pela gestão para a Cuiabá dos 300 anos e é fundamental contar com todas as esferas públicas para garantir estes avanços.

“A UFMT é um ótimo parceiro e poder contar com o apoio e a colaboração da instituição para a construção destes tempos vindouros é realmente engrandecedor. Esta união de competências permitirá que iniciativas como o Bom de Bola, Bom de Escola, Escola em Tempo Integral e a potencialização da Orla do Porto ganhem dimensões maiores e surtam efeitos ainda mais significativos. E a Prefeitura também está com seus serviços à disposição da universidade e o recapeamento do espaço será conduzido pela Secretaria Municipal de Obras, que realizará um diagnóstico das falhas estruturais, para operar pontualmente. Após esta operação, a pasta de Mobilidade Urbana realizará as adequações na sinalização horizontal e vertical, implantando o projeto Faixa Cidadã, para garantir a trafegabilidade dos veículos com segurança, zelando pela integridade física dos nossos estudantes”, afirmou Pinheiro.

Contribuir para o projeto da Cuiabá do futuro é uma conformidade das três instituições públicas de ensino superior de Mato Grosso.

Segundo a reitora, tanto a UFMT, como a Universidade Estadual (UNEMAT) e o Instituto Federal (IFMT) querem colaborar conforme suas aptidões para o surgimento de novas propostas e iniciativas que projetem a Capital para o âmbito das grandes metrópoles.

“Recentemente tivemos nosso 2º Encontro Permanente das instituições públicas de ensino superior, que reuniu estas três entidades para dialogar e propor um planejamento estratégico conjunto, que tenha seu foco direcionado para pesquisa, extensão, ensino e relações institucionais e internacionais. E posso responder pelas três unidades que estamos dispostos a participar de projetos e demais atividades que contemplem as ações a serem desempenhadas com este mote. Nós queremos atuar de forma participativa neste procedimento e oferecemos nossas respectivas expertises para o que for necessário”, pontuou a professora Myrian.

E como fruto desta extensa parceria, os alunos municipais contemplados com o programa Bom de Bola, Bom de Escola, contarão com uma ferramenta de altíssima tecnologia, ofertada pela instituição federal.

O Núcleo de Aptidão Física, Informática, Metabolismo, Esporte e Saúde (Nafimes) fará um acompanhamento clínico e minucioso dos jovens atletas, com o objetivo de aprimorar o rendimento no esporte, a qualidade de vida e o condicionamento físico, conforme revelou Fabrício Carvalho, secretário de Articulação e Relações Institucionais da UFMT.

“Vamos operar com a Faculdade de Educação Física, através deste que é o maior laboratório de metabolismo e fisiologia humana do Estado. Este trabalho permitirá que cuidemos melhor da saúde dos nossos atletas, do seu desenvolvimento muscular e ósseo, do princípio ao fim. É uma extensão de um projeto municipal que já é tão valioso em sua essência e que com mais este atributo poderá tencionar estas crianças e adolescentes para possíveis carreiras produtivas no meio esportivo”.

Para o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, o programa que – une educação com a prática esportiva – ganhou dimensões novas com o acréscimo de mais modalidades e com o amparo da Nafimes, descobrir novos talentos será ainda mais simples.

“Já demos um passo ousado ao ampliar nosso leque de opções, permitindo que o aluno da rede pública se encontre em se tratando de esporte. Agora com este equipamento, seremos capazes de preparar esses jovens para futuros promissores. Uma vez que o talento é identificado naquela criança, saberemos lapidá-lo segundo as necessidades tanto do atleta, como do desporto, produzindo resultados impressionantes que não apenas moldaram os participantes para novos rumos dentro da área, como também aprimoraram significativamente sua qualidade de vida. É esta a humanização que queremos aplicar, seguindo os padrões da gestão Emanuel Pinheiro”, concluiu.