4 detentos são autuados em flagrante por morte de companheiro de cela

PENDURADO COM LENÇÓIS

DA REDAÇÃO

W.J. da S. e M.G.A., detentos da Penitenciaria Central do Estado (PCE), foram autuados em flagrante, na tarde de segunda-feira (24), confessando autoria e participação, respectivamente, da morte de A.M. dos S.N., 23, companheiro de cela.

Quatro foram autuados, mas somente os dois confessaram o crime.

A vítima veio transferida há pouco tempo da Penitenciária do município de Água Boa (730 km a leste de Cuiabá).

Durante as investigações, o autor alegou que o motivo do crime seria porque a vítima teria “mexido” com sua esposa.

Foi constatado também um mandado de prisão em aberto expedido pelo município de Presidente Venceslau (SP), no nome dele, pelo crime de extorsão.

M.G. confessou ter ajudado W.J a conter a vítima dentro da cela.

A.M. dos S.N foi encontrado morto, nesta segunda-feira (24), pendurado com lençóis no pescoço às grades da cela.

Indagados sobre a veiculação de imagens que relacionam o crime a um desentendimento entre facções criminosas, os quatro detentos negaram integrar qualquer grupo criminoso.

As investigações seguem agora para localizar a mulher apontada como motivo da discórdia entre os reeducandos, para que seja confirmada a versão do preso.

Os quatro presos recolhidos na mesma cela junto com Amaro foram autuados em flagrante e encaminhados, na manhã desta terça-feira (25), ao Fórum da Capital para audiência de custódia.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pelo delegado Alexandre Vicente, que finalizará o inquérito policial.