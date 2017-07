Site prevê que Taques pode encarar vice, senador e compadre de Maggi em reeleição

ELEIÇÕES 2018

No Mato Grosso, mais um senador de olho no governo em 2018: Wellington Fagundes (PR), cujo mandato no Legislativo só vencerá em 2022. O atual governador, Pedro Taques (PSDB), suspeito de envolvimento em central de espionagem, tentará a reeleição.

Seu vice, Carlos Fávaro (PSD), está sendo pressionado por representantes do agronegócio a disputar com o próprio Taques nas urnas. Blairo Maggi provavelmente lançará o deputado federal Adilton Sachetti (PSB), seu compadre.

O senador José Medeiros (PSD) deverá tentar a reeleição. O deputado Nilson Leitão (PSDB) e o empresário do agro Zeca Viana, presidente do PDT no estado e desafeto de Taques, também se preparam para disputar o Senado.