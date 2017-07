Unemat oferece 10 bolsas cultura para atuar em Cáceres

PROJETO SINFONIA

DA REDAÇÃO

A Universidade do Estado de Mato Grosso divulgou nesta terça-feira (25.07) edital para seleção de bolsistas na modalidade Bolsa Cultura para atender ao Projeto Sinfonia.

São oferecidas 10 vagas que podem ser ocupadas por músicos sem a necessidade de comprovar escolaridade.

As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (28) diretamente com o coordenador do projeto na Sede Administrativa em Cáceres no período vespertino.

O Projeto Sinfonia tem por objetivo ensinar música aos acadêmicos e comunidade em geral, cujo o propósito é o de preparar músicos com conhecimento e habilidade suficientes para integrar a Banda Sinfônica da Unemat.

A seleção de bolsistas de que trata este edital será por meio de avaliação de currículo comprovado do candidato, entrevista e apresentação de uma peça musical de livre escolha na modalidade do seu instrumento.

As avaliações serão realizadas pela Banca Avaliadora.

Estão sendo oferecidas uma vaga para professor de cada um dos instrumentos a seguir: violino Violino, Clarinete SIb, Trompete SIb, Trompa F, Sax Tenor SIb, Sax Alto MIb, Trombone C, Percussão, Violoncelo e Viola.

O valor das bolsas para uma carga horária semanal de 20 horas são: bolsista sem comprovação de escolaridade: R$ 400,00 (Quatrocentos Reais); bolsista graduado: R$ 1.100,00 (Mil e cem Reais); bolsista pós-graduado Lato Sensu (Especialização): R$ 1.200,00 (Mil e duzentos Reais) e bolsista pós-graduado Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado): R$ 1.300,00 (Mil e trezentos Reais).

A vigência da bolsa é de 12 meses a partir de 1º de setembro de 2017 até 31 de agosto de 2018.

Para concorrer as bolsas cultura é necessário ter disponibilidade para cumprir a jornada de atividades estabelecida no projeto, não estar vinculado a nenhum programa de bolsas da Unemat, ter conhecimento e experiência na área de abrangência do projeto: conhecimento musical e leitura de partitura, não estar impossibilitado para o recebimento da bolsa no sistema financeiro da Unemat, ter conta corrente em seu nome.

Professores e servidores técnico-administrativos do quadro efetivo da Unemat não podem concorrer a bolsa cultura.