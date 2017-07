Balanço identifica 57 ocorrências de incêndios florestais em Mato Grosso

PERÍODO PROIBITIVO

DA REDAÇÃO

O balanço dos primeiros nove dias do período proibitivo às queimadas, entre os dias 15 e 23 de julho, mostra que 57 ocorrências de incêndios florestais foram identificadas, das quais 31 foram atendidas e 26 reprimidas.

O trabalho de prevenção e combate está sendo realizado pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras de 11 municípios. Cerca de 260 Bombeiros Militares (BM) e 50 civis que compõem as brigadas mistas municipais estão fazendo a mobilização em Mato Grosso.

Conforme o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente coronel Paulo André Barroso, as atividades dos brigadistas e militares não têm sido só apagar fogo.

Eles recorreram a um método de trabalho baseado na educação ambiental e no diálogo, com o objetivo de promover a prevenção ativa das queimadas.

“A brigada não espera a ocorrência chegar, vai a campo evitar que isso aconteça, sem deixar de lado o combate”.

O subtenente do BM, Arilson Soares, que está atuando na brigada municipal mista da cidade de Colniza (1.065 km a Noroeste da Capital), conta que as obrigações começam logo cedo.

A equipe se divide em grupos para rondas, e orientação aos moradores da cidade e produtores rurais sobre as consequências do uso inadequado do fogo.

“Também ministramos palestras, audiências públicas e concedemos entrevistas para programas de rádios e TVs, a fim de levar informações aos residentes das zonas rurais mais distantes”.

Resposta rápida

“A Prefeitura nos oferece a estrutura de trabalho e nós compartilhamos nossa experiência para que os civis trabalhem conosco de forma eficiente e rápida no monitoramento e combate aos incêndios”, disse o 2º tenente do BM, Gustavo Corrêa, que está à frente da brigada mista de Marcelândia (710 km ao Norte de Cuiabá).

Ele lembra que durante a formação da brigada, no dia 18 deste mês, houve um incêndio que queimou 55 hectares de uma área urbana.

Nesse momento, a aula com os civis foi interrompida para que os bombeiros fizessem a contenção do fogo.

“Nosso combate durou três horas, mas conseguimos controlar. As sequelas poderiam ser piores porque o local tinha muita pastagem e as labaredas se alastraram quase invadido as residências, então, atuamos rapidamente para evitar que isso acontecesse”.

A secretária de Meio Ambiente e Turismo de Marcelândia, Suzana Barbosa, acredita que a parceria entre Prefeitura e Estado é um avanço que beneficia o meio ambiente e a população.

“Graças à presença da brigada, temos conseguido inibir os infratores que ateiam fogo propositalmente e também estamos mostrando às pessoas que colocar fogo é crime e prejudicial à saúde”.

Além das 11 brigadas municipais mistas, o Estado conta com o apoio das 18 unidades do Corpo de Bombeiros nos municípios mais populosos, com um efetivo de 1,4 mil bombeiros.

Também há oito bases descentralizadas do BEA, que são móveis e se deslocarão para as áreas críticas e que atende prioritariamente às unidades estaduais de conservação.

Outro avanço é ter duas equipes de peritos para identificar e responsabilizar aqueles que desrespeitarem a lei e fazerem uso do fogo neste período.