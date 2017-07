Menores matam dentista em assalto; população pede que PM matem “esses ladrões”; veja BO

VIOLÊNCIA URBANA

MATO GROSSO MAIS

Um dentista, de 62 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (26), após ser baleado no tórax, por volta das 11h55, no bairro Jardim Tropical, próximo de uma escola, por dois homens que tentavam levar seu carro.

O homem foi levado ao pronto-socorro de Cuiabá aonde, segundo informações da unidade de saúde, não teria resistido aos ferimentos.

Ele foi identificado como João Bosco de Freitas.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a vítima teria reagido ao assalto quando foi baleado por um dos marginais.

Os dois ladrões tentavam levar o seu veículo, mas desistiram após balearem o homem.

Eles ainda não foram identificados e nem presos pela PM.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, os assaltantes seriam menores de idade.

Ainda de acordo com o BO, os moradores pediram para que os policiais matassem esses ladrões, já que o local aonde ocorreu o crime é o mesmo aonde na última sexta-feira (21) um casal de advogados se tornou refém de dois bandidos por quase 10 horas.