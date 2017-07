Denúncia aponta que cabo da PM envolvido com grampos ilegais saiu da prisão para ir à Boate Crystal

ESCUTAS CLANDESTINAS

DA REDAÇÃO

Uma inspeção aos locais onde estão presos os militares investigados por suposta participação no esquema de grampos clandestinos operados em Mato Grosso foi determinada pelo desembargador Orlando Perri, após denúncia dando conta de que um dos militares teria deixado a prisão para ir até a Boate Crystal, frequentada por garotas de programa de Cuiabá.

A informação consta em um relatório de inspeção em unidades policiais militares, produzido pelos juízes Bruno D’Oliveira Marques, da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital, e Geraldo Fidélis, da 2ª Vara Criminal da Capital.

“A inspeção judicial foi determinada em razão de denúncias (sob apuração) de que o CB PM Gerson Correa teria saído indevidamente do local da custódia, no período noturno, para ir até a Boate Crystal, além de lhe ter sido permitido sair para ‘tomar cerveja’”, diz trecho do relatório, diz reportagem do site Midianews.