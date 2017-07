Empresários e gestores se reúnem para discutir gestão estratégica

CAFÉ & NEGÓCIOS

DA REDAÇÃO

Acontece nesta quinta-feira (27), às 8h da manhã, no Auditório do Sicoob Central MT MS, o evento Café & Negócios.

Com objetivo de potencializar o networking entre empresários, empreendedores, líderes e gestores de empresas, para fechamento de novos negócios e compartilhamento de experiências na área de gestão empresarial.

No evento será discutido questões referente a lei da terceirização, gestão estratégica de pessoas “Retenção de Talentos”, da admissão a rescisão, com a participação de especialistas na área.

Susana Damin, Psicóloga no RDanillo e profissional de Gestão de Gente há mais de 30 anos, Edilson Jr. Presidente da CF Contabilidade do Rio de Janeiro/RJ e Dr. Leno Ferreira Advogado e Sócio da MMA Advogados do Rio de Janeiro/RJ.

“Será uma grande oportunidade para estreitar relacionamento com empresários, líderes e gestores, fechar novos negócios e compartilhar as experiências para que possamos aumentar a competitividade das empresas em Mato Grosso. Sozinho vamos mais rápido, juntos vamos mais longe!”, ressalta Danillo Rodrigues, Diretor Geral do RDanillo “Paixão por Gente” e Presidente da AJE/MT – Associação de Jovens Empresários de MT.

O evento é uma realização da empresa RDanillo Paixão por Gente em parceria com a CF Contabilidade, com apoio do Sicoob MT MS.

Os empresários e profissionais beneficiam-se do marketing boca a boca ao formar uma rede de confiança que amplia seus contatos, mas é uma troca. É necessário ter uma postura colaborativa.

Encontro de negócios é muito comum nos EUA e tende a crescer no Brasil. Mas, esses contatos trocados não substituem a necessidade de uma equipe de vendas, por exemplo, apenas melhoram sua produtividade.

O empresário precisa avaliar se está preparado para atender à demanda que será gerada a partir das indicações do grupo.

É importante ter em mente que o networking leva um tempo até ser convertido em negócios fechados.

O evento tem vagas limitadas, é gratuito e exclusivo para empresários, líderes e gestores de empresas. Para confirmar a presença é necessário acessar: www.rdanillo.com/cafeenegocios e efetuar a inscrição.

“É importante estar atualizado constantemente nas mudanças da legislação para que a otimização dos resultados da empresa. Para isso é válido contar com especialistas na área”, afirma Tamyres Prado, Contadora e Sócia da CF Contabilidade.