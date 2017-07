Foragido da Justiça do estado de Goiás, homem é capturado em Mato Grosso

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

A.M.S.F., 22 anos, foragido da Justiça de Goiás pelo crime de Receptação (artigo 180), foi preso na cidade de Aragarças, nesta terça-feira (25).

Ao realizar rondas na região, os policiais avistaram o homem em atitude suspeita.

Feita abordagem e checagem, constou um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de Receptação, expedido pela Comarca de Jussara em Goiás.

O suspeito foi encaminhado a Central de Flagrantes de Aragarças, onde deve permanecer aguardando medidas legais da polícia de Goiânia.

Barra do Garças

C.D.R., de 44 anos, foi preso após uma ronda no Porto do Baé, cidade de Barra do Garças.

Contra ele constou um mandado de prisão em aberto pelo crime de direção perigosa, expedido pela comarca de Aragarças.

Ele foi detido e encaminhado a Gerência Estadual de Polinter (Gepol) para demais providências.