Seminário para acabar com o trabalho infantil será na próxima semana

31 DE JULHO E 1 DE AGOSTO

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social, realizará o “Seminário Estadual de Políticas Públicas para a Erradicação do Trabalho Infantil”.

O evento ocorrerá entre os dias 31 de julho e 1º de agosto, no Mato Grosso Palace Hotel, em Cuiabá. A inscrição para o evento é online e termina nessa quinta-feira (27.07).

O evento reunirá representantes de 19 municípios do estado. Cada cidade conta com cinco vagas reservadas para o coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) na gestão municipal, técnico/a de referência do PETI na gestão da proteção social especial, gestor da assistência social, gestor da saúde, gestor da educação e Organizações Não Governamentais (ONGs) e sociedade civil.

O evento será realizado no formato de “aulas expositivas dialogadas e oficina de aprendizagem”, com a participação dos gestores e técnicos da assistência social para a orientação.

Os 19 municípios que participarão do evento serão os que devem cumprir a meta do cofinanciamento federal das ações estratégicas do PETI, pois apresentam alta incidência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, de acordo com Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.