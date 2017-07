Gordura pode voltar após uma lipo? Mito ou verdade?

BENEDITO FIGUEIREDO JUNIOR

Essa é uma pergunta constante de pacientes. Se quem já se submeteu a uma lipoaspiração pode perder a cirurgia e engordar tudo de novo.

A resposta é simples, as células de gordura retirada na cirurgia não retornam, mas as que restaram no corpo podem sim aumentar de tamanho é o que chamamos de hipertrofia.

Só temos 2 únicas formas de aumentar qualquer parte do corpo pelo aumento no número de células de gordura: na infância e na adolescência, chamada hiperplasia e pelo aumento da célula de tamanho que acontece quando engordamos enquanto adultos, a hipertrofia.

Portanto, no adulto o principal mecanismo de engordar é aumentar o tamanho de cada célula que existe.

Quando fazemos uma lipoaspiração, retiramos grande parte das células de gordura, algumas poucas permanecem.

Se essa paciente não se cuidar evitando a ingestão de ‘besteiras’ como doces, bolachas, hambúrgueres, refrigerantes e carboidratos em excesso, as células que restaram no organismo vão aumentar de tamanho e aí o paciente engorda e a opção é fazer dieta e exercícios físicos ou esperar pelo menos 6 meses para fazer uma nova lipo, tempo para que o edema seja reabsorvido pelo organismo.

Concluindo, as áreas não mexidas tendem sim a engordar mais após uma lipoaspiração do que áreas aspiradas, mas áreas operadas também podem aumentar.

Por isso a manutenção com bom estilo de vida é essencial pra quem pensa em remodelar o corpo.

Mas o certo é mesmo passar por uma avaliação médica do cirurgião que fez o procedimento para a definição do tempo certo.

De qualquer forma o ideal para não se submeter novamente a uma lipo é procurar fazer atividades físicas e manter uma dieta equilibrada.

Benedito Figueiredo Junior

Cirurgião plástico na Angiodermoplastic. CRM 4385 e RQE 1266. Email: drbeneplastica@gmail.com