Médicos desenvolvem aplicativos para auxiliar no conhecimento de acadêmicos

Uma turma de 20 médicos, divididos em dois grupos, irá apresentar nesta quarta-feira (26), a partir das 14h, na Escola de Saúde Pública, duas experiências de desenvolvimentos de aplicativos para melhorar o conhecimento prático dos residentes nas unidades de saúde.

Os médicos, que trabalham em hospitais habilitados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios da Baixada Cuiabana, participam do curso de especialização em preceptoria de residência médica no SUS, ou seja, daqueles que acompanham e orientam os acadêmicos residentes.

A proposta dos projetos estão voltadas para a valorização do profissional preceptor dentro do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e para a construção do perfil de competência do preceptor de residência médica em pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

“Os projetos vão proporcionar aos residentes dessas unidades hospitalares, principalmente os de pediatria, o contato com metodologia nova, diferenciada e que faz o processo de integração ensino e serviço acontecerem de forma efetiva para o pacientes do SUS; acabando com a dicotomia entre a academia e o serviço”, destacou Carmen Machado, diretora da ESPMT.

O programa tem como objetivo promover a expansão e a qualificação dos programas de residência médica orientada para o apoio à execução de políticas de saúde articulada no sentido de fortalecer as instâncias regionais e redes de atenção e educação comprometidas com a transformação das diferentes realidades regionais, explicou Carmen Machado.

As vagas ofertadas foram destinadas aos médicos de saúde dos municípios de abrangência da Região de Saúde da Baixada Cuiabana e vinculados as Secretarias de Estado de Saúde, Municipal de Saúde de Cuiabá e Municipal de Saúde de Várzea Grande, a Universidade Federal de Mato Grosso – Hospital Universitário Júlio Muller, ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e Instituições de Ensino – Área de Medicina (UFMT, Unic e Univag).

O curso tem a duração de 360 horas aula teórica e mais 80 horas de aula prática.

As aulas são ministradas na Escola de Saúde Pública e tiveram início em março de 2017.