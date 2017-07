MT Enem inicia preparatório em oito escolas e plataforma online

ACESSO A TODOS

Os alunos selecionados para cursar o MT Enem 2017 já estão se preparando para o desafio de novembro.

Lançado no início de julho, pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec), o preparatório iniciou as aulas nos oito centros de ensino de Cuiabá e Várzea Grande, além da plataforma online.

As aulas, que começaram nesta terça-feira (25.07), nos turnos vespertino e noturno, terão a última etapa no dia 04 de novembro, véspera do Enem 2017.

Os alunos que se inscreveram podem acompanhar o resultado do processo seletivo e os respectivos locais de aula pelo site da Secitec.

Ao todo, 1,2 mil alunos que estejam cursando o terceiro ano, ou que já finalizaram o Ensino Médio em escolas públicas, terão acesso presencial aos conteúdos selecionados para as aulas do curso intensivo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além disso, 3,5 mil alunos acompanharão o conteúdo pela internet.

As aulas ocorrerão em três principais regiões de Cuiabá, Centro, Grande CPA e Coxipó, além da região do Cristo Rei, em Várzea Grande. Já a versão online atenderá os estudantes do interior do estado.

“Tivemos uma grande procura pelas vagas, tanto presenciais quanto via Ensino à Distância (EAD). Esse compromisso do Governo do Estado é uma oportunidade para que alunos de todo o estado possam conquistar seus sonhos, estudando e se preparando de maneira adequada para ingressar numa universidade”, destaca o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos Sávio.

Durante as aulas, serão revisados os conteúdos do Exame, além de resumos e dicas para ampliação do conhecimento.

Para o superintendente de Estado de Educação Profissional e Superior e coordenador do MT Enem 2017, Joaci Silva, o foco do projeto está na qualidade.

“A seleção de professores e material didático foi acompanhada de perto, com foco na qualidade para resultados. O MT Enem 2017 foi criado para fazer a diferença no futuro dos alunos”, afirma.

O coordenador destaca ainda os centros de ensino e orienta para que os alunos fiquem atentos ao início das aulas.

“Além da versão online, as turmas funcionarão em Escolas Estaduais. No Centro, teremos aula na Presidente Médici e na Cesário Neto. No CPA, teremos André Avelino e Dione Augusta Silva Souza. No Coxipó, as aulas ocorrerão na sede da Ceteps, próxima a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e, no Cristo Rei, em Várzea Grande, teremos as Escolas José Leite e Julio Strubing Muller. Quem não participar da primeira aula, é só pesquisar a turma e pode participar, porque o conteúdo já está em sala”, diz Joaci.

Para o coordenador do curso preparatório na Escola Estadual André Avelino, no CPA I, Deodoro Santana da Silva, o primeiro dia de aula foi tranquilo e produtivo.

“Os alunos estão todos concentrados e muito participativos nas aulas. Recebemos candidatos de várias idades e todos estão com grandes expectativas”, destacou Santana.

A seleção dos polos presenciais foi feita de acordo com a demanda dos selecionados. Em alguns casos, a região escolhida pelo aluno não teve procura suficiente para abertura de turma, e as vagas foram remanejadas.

Segundo o diretor de gestão da Rede Ceteps, Magnum Silva, que é a responsável pela execução do curso intensivo, a demandas foram ajustadas em oito locais.

“Após o levantamento de todos os selecionados, reunimos as equipes e definimos as estratégias de realização. Para os alunos que estavam entre as demandas que não configuravam turno e local, entramos em contato e remanejamos todos os casos”, explica.