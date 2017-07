Perri pede transferência de Cabo para presídio federal; oficiais da PM também serão transferidos

EFEITO ARAPONGAGEM

MATO GROSSO MAIS

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator das investigações dos grampos ilegais, Orlando de Almeida Perri, encaminhou ofício ao Departamento Penitenciário Nacional para que seja feito uma reserva de vaga para o cabo PM Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior, suspeito de ser um dos suspeitos de operar a arapongagem em Mato Grosso. A informação é da assessoria de imprensa do TJMT.

Perri também encaminhou, segundo o TJMT, ofício solicitando vaga à direção do presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Ontem (25), o magistrado já havia determinado que o militar fosse transferido para o Centro de Custódia de Cuiabá, deixando o quartel da Rotam.

O cabo deve permanecer no CCC até que se encontre vaga em um presídio federal.

O motivo da transferência ocorre após uma vistoria feita nas unidades militares aonde o cabo e também os outros oficiais se encontram presos preventivamente por conta das denúncias dos grampos ilegais.

Na vistoria foi detectado que os militares estariam com certas regalias, o que foi negado pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Rogers Jarbas, em entrevista à uma rádio de Cuiabá, nesta quarta-feira (26). Leia mais aqui.

De acordo com o Tribunal de Justiça de MT, os oficiais também devem ser transferidos dos locais aonde se encontram para uma unidade prisional mais rigorosa, mas ainda não foi informado se seriam presídios federais.

DEMISSÃO DE SECRETÁRIOS DA CASA MILITAR

O Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe em três publicações, nesta quarta-feira (26), as exonerações do secretário da Casa Militar, o coronel PM Evandro Alexandre Ferraz Lesco, o seu adjunto, coronel PM Ronelson Jorge Barros, e o cabo da PM Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior, também lotado na mesma pasta.

Os três se encontram presos desde o dia 23 de junho em decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Orlando de Almeida Perri, suspeitos de envolvimento no caso dos grampos ilegais a partir do âmbito da Polícia Militar.

Existem investigações determinadas pelo Tribunal de Justiça e também são feitas nas Polícias Militar e Civil.

Há um mês, no dia 25 de junho, o Governo havia determinado apenas o afastamento dos dois oficiais, sem remuneração, até que o caso das escutas ilegais fossem concluídas.

No dia 17 de julho, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia criminal contra militares acusados de promoverem interceptações telefônicas ilegais.

Foram denunciados três coroneis, um tenente-coronel e um Cabo da PM.

São eles, respectivamente, Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco, Ronelson Barros, Januário Batista e Gerson Correa Junior.

Os cinco vão responder pelos crimes de Ação Militar Ilícita, Falsificação de Documento, Falsidade Ideológica e Prevaricação, todos previstos na Legislação Militar.

O procurador-geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, destaca que a denúncia refere-se apenas aos delitos previstos na Legislação Militar, pois a representação feita pelo promotor de Justiça Mauro Zaque, que foi destaque na imprensa nacional, descreve a suposta participação de autoridade com foro perante o Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a investigação no tocante aos delitos não militares está na alçada de atribuição exclusiva do Ministério Público Federal.