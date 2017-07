Representantes de MT vão à China buscar parcerias

Coordenado pelo Ministério do Comércio da República Popular da China (Mofcom), o seminário integra um conjunto de ações de aproximação com o Brasil que o governo chinês iniciou durante a visita do presidente Xi Jinping em 2014 ao nosso país.

“Fizemos visitas técnicas em Xangai e nas cidades históricas de Wuzhen e Hangzou. Depois retornamos a Nanchang para dar continuidade á programação do seminário, e fizemos uma apresentação sobre o Brasil, basicamente sobre o que o país comercializa, as relações que tem com a China atualmente e as potenciais parcerias que poderiam ser viabilizadas por região”, destacou Rita Chiletto sobre a programação desta quarta-feira (26.07).

Entre os objetivos do seminário estão: debater os modelos de governança dos dois países; aprofundar o relacionamento por meio da interação com os governos subnacionais; identificar potenciais áreas de investimentos e parcerias, levando em consideração a expressiva população chinesa, que gira em torno de 1,3 bilhão de pessoas; e a preocupação chinesa com a segurança alimentar.

Mato Grosso se insere no contexto como um importante parceiro comercial.

Da mesma forma que o governo chinês tem dado ênfase aos acordos da COP 21 de Paris, na promoção da sustentabilidade ambiental e inclusão social, estas se constituem em pontos de convergência com Mato Grosso.

“Também há muito que aprender com o país que superou rapidamente a crise econômica mundial de 2008, por meio de um planejamento estratégico eficiente e flexível”, finalizou Rita.

Autoridades de vários estados do país também participam do evento, entre eles Paraíba, Santa Catarina; Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Alagoas e Paraná.