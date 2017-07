Secretário de Segurança, Rogers Jarbas nega que Governo faça boicote contra investigações; ouça

GRAMPOS ILEGAIS

MATO GROSSO MAIS

O secretário de Segurança Pública do Estado, Rogers Jarbas, negou que o Estado esteja boicotando as investigações relativas a existência de grampos ilegais, em entrevista na manhã desta quarta-feira (26) à rádio Capital FM de Cuiabá. (Ouça trecho da entrevista abaixo).

O delegado afirmou que o governador Pedro Taques (PSDB) tem total interesse em que o caso seja esclarecido e que a verdade apareça.

Ele também comentou sobre o imbróglio envolvendo a saída do delegado especial do caso, Flávio Stringueta, que se afastou do caso por problemas de saúde.

Por causa disso, há quase duas semanas as investigações determinadas pelo desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estão paradas, já que nenhum outro delegado assumiu a função.

Jarbas sugeriu que Perri faça um encaminhado à Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil para que o magistrado aponte um perfil do profissional que ele busca para continuar com as investigações.

O secretário também alegou que assim que tomou conhecimento de que estaria ocorrendo um suposto caso de regalias aos oficiais presos por conta dos grampos ilegais, o comando da Polícia Militar tomou as providências.

Rogers citou que isso foi providenciado antes mesmo que a reportagem do Fantástico fosse ao ar, no último domingo (23).

Nesta terça-feira (25), o desembargador Orlando Perri determinou que o cabo PM Gerson Correa Júnior saísse do quartel da Rotam (Rondas Ostensivas Tático-Móvel) para o Centro de Custódia de Cuiabá, o CCC.

EXONERAÇÃO DE OFICIAIS DA CASA MILITAR

O Diário Oficial do Estado (DOE) traz em três publicações, nesta quarta-feira (26), as exonerações do secretário da Casa Militar, o coronel PM Evandro Alexandre Ferraz Lesco, o seu adjunto, coronel PM Ronelson Jorge Barros, e o cabo da PM Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior, também lotado na mesma pasta.

Os dois oficiais se encontram presos desde o dia 23 de junho em decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Orlando de Almeida Perri, suspeitos de envolvimento no caso dos grampos ilegais a partir do âmbito da Polícia Militar.

Existem investigações determinadas pelo Tribunal de Justiça e também são feitas nas Polícias Militar e Civil.

Há um mês, no dia 25 de junho, o Governo havia determinado apenas o afastamento dos dois oficiais, sem remuneração, até que o caso das escutas ilegais fossem concluídas.

No dia 17 de julho, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia criminal contra militares acusados de promoverem interceptações telefônicas ilegais.

Foram denunciados três coroneis, um tenente-coronel e um Cabo da PM.

São eles, respectivamente, Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco, Ronelson Barros, Januário Batista e Gerson Correa Junior.

Os cinco vão responder pelos crimes de Ação Militar Ilícita, Falsificação de Documento, Falsidade Ideológica e Prevaricação, todos previstos na Legislação Militar.

O procurador-geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, destaca que a denúncia refere-se apenas aos delitos previstos na Legislação Militar, pois a representação feita pelo promotor de Justiça Mauro Zaque, que foi destaque na imprensa nacional, descreve a suposta participação de autoridade com foro perante o Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a investigação no tocante aos delitos não militares está na alçada de atribuição exclusiva do Ministério Público Federal.